Petróleo sobe com eleição presidencial na Nigéria Os preços futuros do petróleo estão em alta, sustentados por operadores que cobrem suas posições vendidas antes do vencimento do contrato do WTI para maio negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). Operadores destacaram também as preocupações sobre a oferta de petróleo nigeriano antes da eleição presidencial, amanhã. "Será um dia agitado", resumiu um agente em Londres. Operadores afirmaram que as demonstrações de violência depois das eleições para governador na Nigéria no fim de semana passado aumentam as chances de novos distúrbios amanhã, chamando a atenção para a segurança das empresas petrolíferas que operam no país, o maior produtor de petróleo na África. "Esse será um fim de semana no qual voltar para casa 'vendido' (apostando na baixa dos preços) é dar chance ao azar, então eu acredito que veremos muita gente cobrindo posições antes do fim do dia", afirmou um operador. "Com tantas razões para cobrir posições, é natural que os preços tenham forte alta, com todos preocupados com o fim de semana eleitoral na Nigéria", disse Peter Beutel, da Cameron Hanover. Às 9h02, o contrato do petróleo WTI para maio negociado na Nymex subia US$ 0,87 (1,41%), para US$ 62,70 por barril, e o contrato para junho ganhava US$ 0,30 (0,47%), para US$ 63,62 por barril. Na ICE, em Londres, o contrato do petróleo Brent para junho subia US$ 0,36 (0,55%), a US$ 66,30 por barril. As informações são da Dow Jones.