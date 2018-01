Petróleo sobe com expectativa sobre estoques dos EUA Os contratos futuros do petróleo estão subindo esta manhã, em Nova York e em Londres, com a expectativa de redução nos estoques norte-americanos do produto e derivados na semana passada. Segundo operadores, o foco principal na divulgação dos relatórios do Departamento de Energia (DoE) e do American Petroleum Institute (API) serão os estoques de gasolina, que têm influenciado os rumos dos preços do petróleo nos últimos dias. Os relatórios serão divulgados às 12h30 (horário de Brasília). "Nós esperamos outra queda dos produtos do mercado, com diversas refinarias (nos EUA) fechadas para manutenção", disse um operador. A estimativa de 10 analistas entrevistados pela agência Dow Jones é de um aumento de 2 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto na semana passada. Para os estoques de gasolina, espera-se um declínio de 1,4 milhão de barris e uma queda de 2,3 milhões de barris nos estoques de destilados - que inclui diesel e óleo para aquecimento. Às 9h50, os contratos futuros de petróleo do tipo WTI com vencimento em abril negociados no pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) estavam em alta de 0,35%, a US$ 60,90 por barril. Os contratos do petróleo Brent para abril negociados na bolsa ICE, de Londres, subiam 0,50%, para US$ 61,70 o barril. As informações são da Dow Jones.