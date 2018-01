Petróleo sobe com interrupção de oleoduto no Alasca O petróleo está em alta no mercado futuro de Nova York esta manhã, a partir de informações de interrupção no abastecimento pelo oleoduto Trans Alasca. Às 10h52 (de Brasília), o contrato de janeiro do petróleo negociado na sessão eletrônica da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) subia 0,70% para US$ 59,21 o barril. Em Londres, o barril de petróleo Brent para janeiro avança 0,90% a US$ 59,51. Operadores disseram que o fechamento em alta do petróleo ontem alicerçou os ganhos da abertura hoje. Mas foi a notícia sobre a interrupção no fluxo pelo oleoduto Trans Alasca que retirou os compradores do descanso. A companhia Alyeska Pipeline Service Co limitou o fluxo pelo oleoduto a 25% do normal, já que ventos fortes continuam a impedir o abastecimento do oleoduto no terminal de Valdez. Os ventos devem seguir intensos até meados da semana, segundo os serviços de meteorologia. De acordo com operadores, os problemas na Trans Alasca seguem-se às informações de fechamento da unidade de processamento de Baytown, da ExxonMobil, no Texas, as quais favoreceram elevação nos preços da gasolina no mercado futuro e, por conseqüência, de petróleo. As informações são da Dow Jones.