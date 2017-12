Petróleo sobe com notícia de manutenção em refinaria Os preços do petróleo apresentaram forte recuperação no início da tarde, superando por alguns momentos os US$ 72 o barril. A alta foi impulsionada pela notícia de que uma unidade da refinaria Valero Corp no Texas foi fechada. De acordo com a companhia, os reparos deverão durar sete dias e a interrupção deve provocar o corte diário na produção de cerca de 15 mil barris de gasolina. O problema é um incidente mínimo para um país que tem um amplo setor de refino, mas foi suficiente para reavivar as preocupações de que as refinarias, que passam pela temporada de manutenção, enfrentarão momentos difíceis no verão dos EUA, época em que a demanda por gasolina cresce. Uma reportagem citando o presidente da Câmara de Deputados dos EUA, Dennis Hastert, que teria dito que não vê benefício econômico na suspensão das tarifas de importação sobre o etanol, acrescentaram nervosismo. Expectativas de que a Casa Branca possa pressionar o Congresso para que suspenda a tarifa contribuíram recentemente para a venda de contratos futuros de gasolina. Às 14h55, o contrato de petróleo bruto para junho era negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) em alta de 1,43% a US$ 71,70 o barril. As informações são da Dow Jones.