Petróleo sobe com Opep e previsões de frio nos EUA Os contratos futuros de petróleo mantêm a recuperação de preços hoje, ante a forte queda verificada na semana passada. Às 11h47 (de Brasília), o barril do petróleo tipo Brent para entrega em fevereiro estava em alta de 1,92%, em US$ 56,71, na plataforma londrina ICE. No pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), o barril para fevereiro subia 1,55% para US$ 57,18. Os operadores disseram que os compradores foram estimulados pelas previsões de temperaturas mais frias no fim de janeiro no Nordeste dos Estados Unidos, que responde por boa parte da demanda por óleo de calefação no país, e pelas notícias de que a Bielo-Rússia suspendeu o fornecimento de petróleo russo por meio de seu território para a Alemanha, Polônia e Ucrânia, e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) já iniciou discussões sobre a necessidade de um novo corte na produção. As informações são da agência Dow Jones.