Petróleo sobe com preocupação de oferta da Nigéria Os preços futuros do petróleo estão em alta, sustentados com as preocupações sobre a oferta de petróleo da Nigéria. Operadores disseram que a violência em torno do processo eleitoral nigeriano, que começou no sábado, dá prêmio de risco adicional aos preços, que devem continuar em alta no curto prazo. A gasolina está em queda, pressionada pelo anúncio de retomada de parte da produção de uma refinaria da Valero Energy Corp. no Texas, a qual é limitada pela questão nigeriana. Às 9h35 (de Brasília), o contrato da gasolina RBOB para junho negociada na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) caía 0,09% para US$ 2,1445 por galão. O barril do WTI para maio negociado na Nymex subia 0,35% a US$ 63,85. Na ICE, em Londres, o contrato do Brent para junho subia 0,44%, a US$ 68,93 por barril. As últimas notícias da polícia nigeriana revelam que 21 pessoas morreram por causa da violência que acompanha as eleições do país. No delta do Níger, região rica em petróleo, militantes atacaram e incendiaram três postos de polícia. Até o momento, a oferta de petróleo não foi interrompida, mas o mercado está apreensivo, uma vez que os distúrbios não devem ter pausa até depois da eleição presidencial, em 21 de abril. "O processo eleitoral só começou e as coisas já estão esquentando, então o mercado deve ficar cauteloso", disse um operador londrino. As notícias envolvendo a Nigéria dão suporte aos preços e limitam o impacto do anúncio de que a refinaria da Valero Energy Corp. de McKee em Sunray, no Texas, irá retomar parte da produção de 158 mil barris por dia ainda nesta semana. Operadores afirmaram que a confirmação deu uma desculpa para os investidores no mercado de gasolina realizarem lucros, o que pesou sobre os preços do petróleo. No entanto, eles apontaram que o anúncio já era esperado e não surpreendeu o mercado. As informações são da Dow Jones.