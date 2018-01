Petróleo sobe com previsão de redução nos estoques Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Intercontinental Exchange (ICE, de Londres). Na Nymex, hoje foi o vencimento dos contratos para janeiro, o que teria contribuído para a alta nos preços. Operadores disseram que os preços subiram também por causa da expectativa de que os estoques norte-americanos tenham se reduzido na semana passada; os dados serão divulgados nesta quarta-feira; os preços da gasolina foram os que mais subiram. "As expectativas são de uma redução nos estoques de petróleo bruto. Isso significa que, se os números não caírem tanto como se espera, poderemos ver o preço recuar, com a possibilidade de testar os US$ 60 por barril", comentou Kyle Cooper, diretor de pesquisa da IAF Advisors. Acredita-se que a interrupção do transporte de petróleo e derivados na costa do Texas e da Louisiana, desde a quinta-feira passada, por causa de um forte nevoeiro, deverá ter impacto no nível dos estoques nesta e na próxima semana. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para janeiro fecharam a US$ 63,15 por barril, em alta de US$ 0,94; a mínima foi em US$ 61,65 e a máxima em US$ 63,45. Os contratos para fevereiro subiram US$ 0,67 e fecharam a US$ 63,46 por barril. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para fevereiro fecharam a US$ 62,85 por barril, em alta de US$ 0,72, com mínima em US$ 61,47 e máxima em US$ 63,27. As informações são da Dow Jones.