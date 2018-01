Petróleo sobe com queda do dólar e previsão de frio Os contratos futuros de petróleo operam em alta hoje nas negociações eletrônicas, tanto na ICE Futures, em Londres, quanto na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), sentindo o impacto da previsão de baixas temperaturas para o nordeste dos EUA, da contínua debilidade do dólar em relação a outras moedas fortes e da crescente expectativa de corte de produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Operadores e analistas acreditam que os preços até o momento reagiram apenas modestamente a esses fatores de alta e afirmam que o contrato de janeiro negociado na ICE pode testar o próximo nível de resistência de US$ 61,40 o barril ainda hoje. "Existem motivos suficientes no momento para que as pessoas sintam-se confiantes em apostar na valorização, pelo menos no curto prazo", disse um operador de Londres. A previsão de que uma frente fria irá atingir o nordeste dos EUA até o final desta semana chama a atenção do mercado. A queda do dólar também atrai compradores dos contratos do óleo. O analista Peter Beutel, da Cameron Hanover, no entanto, alerta que uma depreciação prolongada da divisa norte-americana pode prejudicar o petróleo no longo prazo. "Se o dólar continuar caindo, isso terá um efeito inflacionário que pode impedir que o Fed reduza a taxa de juros", disse ele. "Pode ser difícil ver uma correlação direta, mas isso ocorreu antes e é por isso que continuamos acreditando que as surpresas no longo prazo estão do lado da queda dos preços." Às 11h20 (de Brasília), o contrato do petróleo Brent para janeiro transacionado na ICE Futures subia 0,69%, para US$ 60,86 o barril. Na Nymex eletrônica, o barril para entrega também em janeiro avançava 0,56%, cotado a US$ 60,66. As informações são da Dow Jones.