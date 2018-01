Petróleo sobe com redução nos estoques dos EUA Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta na Bolsa Mercantil de Nova York (New York Mercantile Exchange, Nymex) e em baixa na Intercontinental Exchange (ICE, de Londres). O mercado reagiu ao informe de que os estoques norte-americanos sofreram uma redução forte na semana passada; o dia também foi marcado pela incerteza do mercado quanto à oferta de petróleo, na véspera de uma reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Hoje em Abuja (Nigéria), o painel da Opep que prepara recomendações para os ministros discutirem na reunião principal ficou dividido quanto à necessidade de um novo corte na produção. "Não há recomendação e a decisão é de que continuaremos conversando", disse o chefe do painel de pesquisa da Opep, Hasan Qabazard. Para Peter Beutel, presidente da consultoria Cameron Hanover, "o mercado não tem idéia do que a Opep vai fazer, porque a própria Opep não tem idéia do que vai fazer". O influente ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi, disse já em Abuja que os estoques globais de petróleo se reduziram consideravelmente, dando a entender que seu país poderá não apoiar a proposta de nova redução na produção. Naimi afirmou que "cerca de 50 milhões de barris" foram removidos dos estoques globais recentemente, "e isso significa que o mercado ficou melhor, mas nós precisamos torná-lo ainda melhor". Indagado sobre os preços, o ministro saudita disse: "Não se preocupe com os preços. O mercado está muito melhor." O analista Tom Bentz, do BNP Paribas, observou que as declarações de Naimi foram ambíguas, podendo significar que a Arábia Saudita está a favor de um novo corte na produção ou simplesmente quer que os países da Opep cumpram o acordo de outubro, de reduzir a produção em 1,2 milhão de barris por dia. Na Nymex, os contratos de petróleo para janeiro fecharam a US$ 61,37 por barril, em alta de US$ 0,35; a mínima foi em US$ 60,74 e a máxima em US$ 61,85. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para janeiro fecharam a US$ 61,33 por barril, em baixa de US$ 0,19, com mínima em US$ 61,05 e máxima em US$ 61,85; já os contratos para fevereiro subiram US$ 0,04 e fecharam a US$ 61,73. As informações são da Dow Jones.