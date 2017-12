Petróleo sobe com temor de confronto entre EUA e Irã Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta na New York Mercantile Exchange (Nymex) e na International Commodities Exchange (ICE) de Londres. Operadores atribuíram a alta ao temor de uma escalada no confronto entre os EUA e o Irã. Os volumes cresceram, com fundos de hedge entrando no mercado "por causa do temor quanto ao que poderá acontecer com o Irã. Existe o medo de que o mercado possa ficar sem o petróleo [iraniano] e, mesmo se o tivermos, não possamos transformá-lo em gasolina", comentou o analista Kyle Cooper, da IAF Advisors. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para junho fecharam a US$ 74,61 por barril, em alta de US$ 0,91. A mínima foi em US$ 73,50 e a máxima em US$ 74,95. Na ICE, os contratos do petróleo do tipo Brent para junho fecharam a US$ 74,64 por barril, em alta de US$ 0,75, com mínima em US$ 73,53 e máxima a US$ 74,97. As informações são da Dow Jones.