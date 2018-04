Petróleo sobe com violência na Nigéria e temor de greve Os contratos futuros de petróleo fecharam no nível mais alto das últimas três semanas na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e tiveram alta forte também na Intercontinental Exchange (ICE, de Londres). O mercado reagiu à notícia de que um tiroteio, aparentemente relacionado à eleição presidencial do último sábado, deixou pelo menos sete mortos na região produtora de petróleo da Nigéria. Segundo o operador Larry Young, da Infinity Brokerage, os preços já estavam elevados desde a manhã, refletindo a preocupação do mercado com a possibilidade de mais violência na Nigéria. O candidato governista, Umaru Yar'Adua, foi declarado vencedor com 70% dos votos, mas a oposição e monitores internacionais falaram em fraude generalizada. Na semana passada, observadores da União Européia haviam contabilizado cerca de 200 mortes resultantes de violência relacionada à eleição nigeriana. Operadores disseram que outro fator para a alta foi a convocação de greve pelo sindicato dos petroleiros da Bélgica, a partir de 9 de maio, o que poderá afetar o abastecimento de gasolina na Europa. O foco das atenções do mercado, porém, já se volta para a divulgação, nesta quarta-feira, dos dados dos estoques norte-americanos de petróleo e derivados na semana passada. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para junho fecharam a US$ 65,89 por barril, em alta de US$ 1,78 (2,78%). A mínima foi em US$ 63,70 e a máxima em US$ 65,96. Na ICE, os contratos do petróleo brent para junho terminaram a US$ 68,15 por barril, com ganho de US$ 1,66 (2,50%), com mínima em US$ 65,98 e máxima em US$ 68,20. As informações são da Dow Jones.