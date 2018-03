Petróleo sobe em Londres e NY com temperaturas mais frias Os preços dos contratos futuros de petróleo estão em alta hoje, com as temperaturas mais frias no hemisfério Norte favorecendo as compras para cobertura de posições, disse um operador. "Acredito que o nível de US$ 50,00 o barril representa uma base para os preços por ora", afirmou. Por volta das 9h10 (de Brasília), o contrato para março do petróleo do tipo Brent era negociado em alta de 0,54%, a US$ 53,73 o barril, na plataforma eletrônica da ICE londrina. Em Nova York, o contrato para fevereiro do West Texas estava em alta de 1,42%, em US$ 52,73 o barril. As informações são da agência Dow Jones.