Petróleo sobe em Londres e NY em ajuste a relatórios Os contratos futuros de petróleo estão em alta hoje, ajustando-se antes da divulgação dos relatórios semanais de estoques nos EUA. "Todos os eventos que dão o norte para o mercado, como a Opep, estão no passado", observou o analista da Informa Global Markets, Peter Luxton, observando a disposição do mercado para aumentar as posições antes do final do ano. Esse analista ponderou que o mercado espera uma queda pesada dos estoques de petróleo bruto, em razão do ritmo de uso pelas refinarias. Segundo ele, a previsão de temperaturas moderadas para os próximos dias do inverno no Hemisfério Norte tirou parte do ímpeto de compras de futuros, mas o sentimento segue de alta. Às 10h10, o contrato futuro do petróleo bruto para fevereiro era negociado em alta de 0,63%, a US$ 63,86 por barril, no sistema eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). Na ICE Futures Exchange, em Londres, o contrato do Brent para o mesmo vencimento subia 0,76%, para US$ 63,29 por barril. O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia dos EUA (DoE) divulgam, às 13h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 15 de dezembro. A previsão para a variação nos estoques de petróleo bruto é uma redução de 1,8 milhão de barris. A previsão média para a variação nos estoques de gasolina é um crescimento de 100 mil barris. A previsão média para a variação no estoque de destilados (que incluem diesel e óleo combustível para calefação) é uma redução de 1,1 milhão de barris. A previsão média para a variação na taxa de utilização da capacidade das refinarias é um crescimento de 0,7 ponto porcentual. As informações são da Dow Jones.