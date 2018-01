Petróleo sobe em Londres e recua em Nova York O petróleo apresenta pouca variação nesta manhã, com o mercado buscando uma nova faixa de preço, disse um operador. "A faixa ainda não foi estabelecida, apenas parece que chegamos a um limite de alta por ora", com o topo para o petróleo tipo West Texas em cerca de US$ 64,00 o barril e o do tipo Brent em torno de US$ 64,80 o barril. Às 9h25 (de Brasília), o contrato para janeiro do Brent era negociado em alta de 0,05%, em US$ 63,35, na ICE londrina, enquanto o West Texas, também para janeiro, estava cotado em US$ 62,37, com queda de 0,10%, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex eletrônica). O operador acrescentou que o mercado está tranqüilo, enquanto os participantes aguardam as estimativas que o Departamento de Energia (DoE) divulga às 13h30 (de Brasília) sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 1º de dezembro. Pesquisa da Dow Jones indica que a expectativa é de que os estoques de petróleo aumentem 560 mil barris, os de gasolina cresçam 140 mil e os dos destilados recuem 860 mil barris. As informações são da agência Dow Jones.