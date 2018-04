Petróleo sobe em Nova York após relatórios de estoques O contrato futuro do petróleo WTI para maio abandonou a queda e sobe 0,47%, a US$ 62,19 por barril, às 12h10, na Bolsa Mercantil de Nova York, após a divulgação de dados mostrando aumento inferior ao esperado de estoques de petróleo bruto nos EUA e queda acima das expectativas dos estoques de gasolina. Na ICE Futures Exchange, em Londres, o Brent para maio ampliava a alta para 1,44%, negociado a US$ 68,41 por barril. O Departamento de Energia dos EUA (DoE) divulgou que o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto aumentou 700 mil barris, para 333,4 milhões de barris, na semana até 6 de abril. O montante foi inferior ao esperado. A previsão média de oito analistas ouvidos pela Dow Jones para a variação nos estoques de petróleo bruto era de crescimento de 1,6 milhão de barris, com as previsões variando entre uma redução de 800 mil barris e um crescimento de 3,1 milhões de barris. Os estoques de gasolina caíram 5,5 milhões de barris, para 199,7 milhões de barris, um declínio muito mais profundo do que o esperado. A previsão média para a variação nos estoques de gasolina era de redução de 1,3 milhão de barris. O pior cenário esperado pelos analistas era de redução de 2,25 milhões de barris no nível dos estoques e um crescimento de 900 mil barris. Com informações da agência Dow Jones.