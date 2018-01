Petróleo sobe em NY, mas fecha em queda em Londres Os contratos de petróleo para janeiro subiram na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), enquanto os contratos para fevereiro recuaram. Os futuros do petróleo Brent negociados na Bolsa Intercontinental (ICE, em Londres), também fecharam em baixa. Ontem à tarde, o Serviço Nacional do Tempo dos EUA (NWS) divulgou a previsão de temperaturas acima do normal no Nordeste do país no período entre 12 e 20 de dezembro. O NWS também disse que o fenômeno El Niño deverá persistir até maio de 2007, mantendo as temperaturas acima das médias no Norte dos EUA. Hoje, a Oil Movements, consultoria que acompanha a movimentação dos petroleiros em todo o mundo, divulgou a estimativa de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu sua produção em cerca de 800 mil barris por dia (de 700 mil na estimativa anterior, divulgada há uma semana). Operadores observaram que os contratos de petróleo bruto com vencimento em fevereiro negociados na Nymex caíram US$ 0,14, para US$ 63,38 por barril; com isso, o spread (diferença) entre os contratos para janeiro e os contratos para fevereiro se reduziu para US$ 0,89, de US$ 1,33 ontem. "A chave do dia foi o spread; ele encolheu, sem que houvesse razões fundamentais para isso", comentou o operador Tony Rosado, da MW Futures. Já o analista Tom Bentz, do BNP Paribas, observou que "agora é quando se esperariam que os fundos rolassem contratos, mas estamos vendo o contrário". Segundo Rosado, operadores vinham esperando que o spread aumentasse nesta altura do mês; como isso não aconteceu, eles passaram a comprar contratos para janeiro para cobrir posições. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para janeiro fecharam a US$ 62,49 por barril, em alta de US$ 0,30, ou 0,48%. A mínima foi em US$ 61,55 e a máxima em US$ 62,65. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para janeiro fecharam a US$ 62,57 por barril, em queda de US$ 0,50, ou 0,79%, com mínima em US$ 62,33 e máxima em US$ 63,52. As informações são da Dow Jones.