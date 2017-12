Petróleo sobe gradualmente para US$ 74,45 por barril Os contratos futuros do petróleo estão em um movimento de ampliação gradual da alta, associado à expectativa em torno dos relatórios de estoques do produto e derivados na semana passada nos EUA. O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam os dados às 11h30. As atenções convergem, mais uma vez, para os níveis de estoques da gasolina, uma vez que os EUA estão no pico do movimento em suas estradas, por causa das férias de verão. O petróleo para agosto sobe 0,39%, para US$ 74,45 por barril, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex eletrônica). A gasolina para agosto avançava 0,48%, para US$ 2,2030 por galão. Na ICE Futures, em Londres, o petróleo Brent para o mesmo vencimento era negociado a US$ 74,01, com alta de 0,46%. As informações são da Dow Jones.