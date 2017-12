Petróleo sobe impulsionado por preocupação com Bolívia Os contratos futuros de petróleo são negociados em alta. Segundo a edição online do "Financial Times", a decisão da Bolívia de nacionalizar as operações de gás e petróleo no país estaria corroborando para que houvesse compras dos futuros de petróleo. A Bolívia tem a segunda maior reserva de gás natural da América Latina. "Essa é uma notícia, extremamente, negativa para o clima de investimentos em petróleo e gás em todo o mundo", avaliou o chefe de commodities da Merrill Lynch, Francisco Blanch. "Esse é mais um passo em direção a um controle estatal maior dos recursos naturais, a exemplo do que já vivenciamos na Rússia e na Venezuela", completou. Paralelamente, o vice-ministro de petróleo do Irã, M.H. Nejad Hosseinian, previu que os preços do petróleo devem romper US$ 100 por barril, no inverno, já que a oferta não pode crescer no curto prazo, mas declarou que o país não usará o petróleo como arma. Hoje, diplomatas de cinco países que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha se reúnem para discutir como responder à recusa do Irã para parar seu processo de enriquecimento de urânio. Às 11 horas, o petróleo para junho era negociado em alta de 0,28%, a US$ 74,10 por barril, na Nymex eletrônica. O contrato do gás natural para junho era negociado em alta de 2,39%, a US$ 6,855 por milhões de unidades térmicas britânicas, na Nymex eletrônica. Ontem, o petróleo para junho subiu 2,53%, na New York Mercantile Exchange (Nymex), impulsionado pelas tensões relacionadas ao Irã e também em razão de um incêndio em um oleoduto, que provocou o fechamento da refinaria ISAB Impianti Nord, da italiana ERG SpA, na Sicília, que produz cerca de 160 mil barris por dia. As informações são da Dow Jones.