Petróleo sobe mais de 1% e registra maior preço do ano O preço do petróleo segue em alta firme no início dessa tarde, com os operadores monitorando os desdobramentos em torno da captura de 15 integrantes da Marinha britânica por forças iranianas no Golfo Pérsico. O contrato do petróleo WTI com entrega para maio, negociado em Nova York, atingiu US$ 62,64 por barril, maior nível no ano, mas reduziu a alta para 1,05%, negociado a US$ 62,34 por barril, às 13h12 (de Brasília). Em Londres, o contrato do petróleo Brent tocou a máxima de US$ 63,68 por barril, mas reduzia a alta para US$ 63,36, indicando valorização de 1,36%. Até as 13h16, não havia informações sobre a libertação dos integrantes da Marinha britânica. Em comunicado divulgado mais cedo, o Ministério da Defesa do Reino Unido informou que quinze integrantes da fragata HMS Cornwall estavam envolvidos em operações de rotina com uma embarcação comercial no Golfo Pérsico, em águas pertencentes ao Iraque, e tinham concluído a inspeção quando foram abordados por uma embarcação iraniana. As informações são da agência de notícias Dow Jones.