Petróleo sobe na expectativa de resposta do Irã à ONU Os contratos futuros do petróleo operam em alta, sustentados por recuperação técnica, depois das pesadas perdas dos últimos quatro dias. A proximidade do fim do prazo concedido pela resolução da Organização das Nações Unidas ao Irã, para que decida se irá ou não suspender seu programa de enriquecimento de urânio, favorece o movimento, segundo operadores. Oficialmente, o país tem até o final do mês para responder à ONU, mas o Irã tem declarado que se pronunciará na próxima terça-feira, dia 22. Paralelamente, analistas observam que a pressão de queda nos preços continua presente no mercado, já que o cessar-fogo segue em vigor no Líbano. O exército libanês atingiu o sul do país, na fronteira com Israel. Segundo testemunhas, os soldados israelenses se retiraram da região. No entanto, para outro especialista, o sentimento baixista não deve ser prorrogado, já que o mercado descontou o impacto da interrupção de parte da produção do campo de petróleo da BP na baía de Prudhoe e os eventos no Líbano. Às 10h29 (de Brasília), o contrato de setembro do petróleo negociado na sessão eletrônica da Nymex subia 0,94%, para US$ 70,72 o barril. Na plataforma ICE, em Londres, o contrato de outubro avançava 1,19% para US$ 72,43 o barril. As informações são da Dow Jones.