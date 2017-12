Petróleo sobe no fim do dia com cobertura de posições Os contratos futuros de petróleo reverteram as quedas do começo do dia e fecharam em alta na New York Mercantile Exchange (Nymex) e na International Commodities Exchange (ICE) de Londres. No último dia de negócios com contratos de petróleo bruto para junho na Nymex, o dia foi marcado pela volatilidade. A alta no fim do dia foi atribuída à cobertura de posições, quando os investidores correm para corrigir seu posicionamento no mercado. "Tivemos muitas compras relacionadas ao vencimento. Não acho que houvesse qualquer razão específica para isso", comentou o analista Peter Beutel, da consultoria Cameron Hanover. Ele disse acreditar que o sentimento do mercado continua negativo, por causa das preocupações quanto à desaceleração da demanda por petróleo e por outras commodities. Na Nymex, os contratos de petróleo para junho fecharam a US$ 69,23 por barril, em alta de US$ 0,70; a mínima foi em US$ 67,42 e a máxima em US$ 69,90. Os contratos para julho subiram US$ 0,67 e fecharam a US$ 69,96. Na ICE, os contratos do petróleo do tipo Brent para julho fecharam a US$ 69,35 por barril, em alta de US$ 0,67, com mínima em US$ 67,63 e máxima em US$ 69,58. As informações são da Dow Jones.