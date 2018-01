Petróleo sobe por causa da redução dos estoques nos EUA Os contratos futuros de petróleo operam em alta nas negociações eletrônicas da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e da plataforma ICE Futures, em Londres, sustentados ainda pela diminuição dos estoques da commodity e seus derivados na semana passada nos EUA, pela evidência crescente de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) irá reduzir sua produção e pelas previsões de uma onda de frio nos EUA. Operadores acrescentam que os preços são sustentados também por fatores técnicos, depois de o contrato para janeiro ter rompido ontem os US$ 62,50 o barril. Eles alertam, no entanto, que uma realização de lucros pode conter os ganhos. Às 11h30 (de Brasília), o contrato de petróleo Brent para janeiro negociado na ICE Futures subia 1,14% para US$ 63,79 o barril. Na Nymex, o petróleo bruto para janeiro avançava 0,75%, para US$ 62,93 o barril. As informações são da Dow Jones.