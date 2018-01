Petróleo sobe US$ 61,36 o barril com ataques na Nigéria Os contratos futuros do Brent para abril sobem 2,45%, para US$ 61,36 por barril, na ICE Futures Exchange, ex-International Petroleum Exchange, com os investidores monitorando as notícias vindas da Nigéria, onde ataques no fim de semana provocaram a redução de 20% da distribuição de petróleo pelo país. Hoje, o Movimento para Emancipação do delta do Níger informou que também atacou uma unidade petrolífera da Royal Dutch Shell PLC e uma embarcação na rica região petrolífera do delta do Rio Níger, mas a Shell, em Londres, disse que não tinha informações sobre qualquer ato de violência contra as unidades da empresa. Representantes do governo da Nigéria não foram encontrados pela agência Dow Jones. Após ataques no fim de semana a redes de distribuição de gás e petróleo e sabotagens num importante terminal da Shell, a companhia foi obrigada a paralisar o fluxo de cerca de 455 mil barris/dia, o que corresponde a cerca de um quinto da produção diária do principal país produtor da commodity na África. "Todos estão monitorando as manchetes vindas da Nigéria. Ainda é o caso de comprarmos em qualquer momento de baixa de preço nesse mercado", disse um operador, contestando análises de que os fundamentos favorecem vendas em qualquer repique de preços. Os ataques na Nigéria ocorrem num momento em que a Rússia se prepara para o que tende a ser uma rodada de negociações difíceis com a delegação de Teerã em visita a Moscou para diluir as tensões sobre a controversa ambição nuclear do Irã. Com o feriado de hoje nos Estados Unidos, pelo Dia do Presidente [em homenagem a George Washington], o mercado norte-americano só deve reagir aos fatos do fim de semana na Nigéria amanhã.