Petróleo supera U$ 77,00 e aproxima-se de recorde O contrato de setembro do petróleo negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) superou US$ 77,00 o barril por volta das 13h55, atingindo US$ 77,30 o barril na máxima, acima do recorde de fechamento, a US$ 77,03 o barril registrado em 14 de julho. Naquele dia, o contrato chegou à máxima histórica intraday (registrada durante o pregão) a US$ 77,95 o barril. Às 14h08 (de Brasília), o contrato subia 3,33% para US$ 77,25 o barril. As informações são do website MarketWatch.