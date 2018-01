Petróleo supera US$ 60 com Nigéria e Arábia Saudita Os contratos futuros de petróleo subiram acima de US$ 60,00 o barril pela primeira vez este mês na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), depois que a companhia italiana Eni SpA informou que reduziu a produção de uma estação de bombeamento na Nigéria em 50 mil barris/dia em virtude de um ataque de manifestantes armados. Os preços também receberam suporte das declarações do ministro de petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi, indicando que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) provavelmente fará um corte adicional na produção no encontro marcado para dezembro, se não houver uma redução dos estoques globais. "Você pode atribuir o suporte a Nigéria, assim como os comentários da Arábia Saudita e fatores técnicos melhores", disse o vice-presidente sênior da Man Financial em Nova York, Andy Lebow. Especulações de declínios adicionais dos estoques comerciais norte-americanos, cujos números são divulgados na quarta-feira, também é um fator, acrescentou. Às 16h29 (de Brasília), na Nymex, os contratos de petróleo para dezembro estavam a US$ 60,30 o barril, alta de US$ 1,16 (1,96%), com uma máxima intraday (registrada durante o dia) de US$ 60,45 o barril. No mesmo horário em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para dezembro estavam a US$ 60,10 o barril, alta de US$ 0,95 (1,59%). As informações são da Dow Jones.