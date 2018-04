Petróleo supera US$ 61 por Opep e Coréia do Norte O preço do petróleo subiu mais de US$ 1, superando US$ 61 o barril, em meio à expectativa de que a Opep poderá anunciar um acordo para cortar sua produção. O movimento de alta também é provocado pela notícia de que a Coréia do Norte realizou um teste nuclear. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, informou hoje que a atitude terá resposta da comunidade internacional. Por volta das 12h10 (de Brasília), o contrato futuro de petróleo com vencimento em novembro, que serve de referência ao mercado, era cotado a US$ 60,73, com alta de 1,61% na New York Mercantile Exchange (Nymex). Durante as transações, o barril chegou a ser cotado a US$ 61,04. Na ICE, em Londres, o contrato do petróleo tipo Brent para novembro subia 2,02% para US$ 61,04. As informações são da agências Dow Jones.