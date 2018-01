Petróleo supera US$ 62 com detenção de britânicos pelo Irã Os preços dos contratos futuros do petróleo estão subindo esta manhã e já superaram US$ 62,00 por barril no pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). Em Londres, o petróleo futuro para entrega em maio estava cotado a US$ 63,27 o barril, por volta das 9h35. O petróleo está valorizando em reação à notícia de que 15 marinheiros britânicos estão detidos por autoridades iranianas no Golfo Pérsico, segundo informou a BBC. Os homens foram presos ao abordarem uma embarcação no norte do Golfo Pérsico, próximo à costa do Iraque, que eles suspeitavam estar contrabandeando automóveis. A Marinha Real britânica disse estar fazendo o possível para garantir a liberação dos marinheiros e que eles estão seguros e bem. As informações são da Dow Jones.