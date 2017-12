Petróleo supera US$ 74 com Coréia e alta da gasolina Os contratos futuros de petróleo estão em alta hoje, superando US$ 74,00 o barril nas negociações em Nova York. Os operadores estão reagindo às notícias dos testes com mísseis pela Coréia do Norte. Uma forte corrida nos preços futuros de gasolina por causa das expectativas de queda nos estoques também ajudam a impulsionar a alta do petróleo. Às 12h20 (de Brasília), o contrato de petróleo com vencimento em agosto negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex - New York Mercantile Exchange) subia 0,37% para US$ 74,20 o barril. O contrato do petróleo tipo Brent para agosto na bolsa ICE Futures, de Londres, subia 0,95% para US$ 73,20 o barril. A gasolina para agosto, no primeiro dia de negociação como próximo contrato futuro, subiu mais de US$ 0,04 para a máxima de US$ 2,26 o galão, em Nova York. O óleo para calefação subia 84 pontos para US$ 2,0370 o galão. O volume de negócios, no entanto, é baixo. A disparada na gasolina é em parte atribuída às expectativa de um queda nos estoques nos dados semanais da EIA (Energy Information Administration), cuja divulgação foi adiada por um dia, para amanhã, por causa do feriado de ontem nos EUA. As informações são da agência Dow Jones.