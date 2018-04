Petróleo tem alta com alerta da AIE sobre estoques Os preços futuros do petróleo operam em alta, com as perspectivas de queda dos estoques e demanda crescente sinalizando um cenário de níveis apertados. Uma queda acentuada nos estoques de gasolina nos EUA e a divulgação do relatório mensal da Agência Internacional de Energia (AIE) eram citados como fatores por trás do rali de alta, com os operadores comentando que era provável que ganhos adicionais estivessem a caminho no curto prazo. "Demanda forte e capacidade reprimida de refino têm o potencial para alavancar os preços da gasolina e do petróleo para níveis ainda mais elevados no curto prazo", comentou o analista da BMO Capital Markets, Bart Melek. "Acrescente as eleições na Nigéria e o Oriente Médio e poderemos como riscos potenciais na oferta e poderemos ver preços de energia ainda mais elevados", disse. Às 9h53 (de Brasília), o petróleo WTI para maio subia 1,08%, para US$ 62,68 por barril, no pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), enquanto o Brent para maio, que vence no dia 20, avançava 1,05%, a US$ 68,55 por barril, na ICE Futures, em Londres. As informações são da Dow Jones.