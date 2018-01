Petróleo tem alta com frio nos EUA e declaração saudita Os contratos futuros de petróleo fecharam acima de US$ 60 por barril na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). A alta foi atribuída à previsão de uma frente fria na região Nordeste dos EUA e à perspectiva de novos cortes de produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Informes sobre um ataque guerrilheiro a instalações de petróleo no Norte do Iraque também levaram os operadores a recomprar posições que haviam vendido anteriormente e a estabelecer novas posições compradas, na expectativa de novas altas de preço. No sábado, o ministro de Petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi, disse que qualquer decisão de reduzir a produção na próxima reunião da Opep, em 14 de dezembro, será tomada não por causa dos preços, mas pelos níveis dos estoques norte-americanos. "O preço do petróleo é irrelevante. O que é importante é a volatilidade no mercado e o equilíbrio entre oferta e demanda", afirmou o ministro. Na região de Kirkuk, no norte do Iraque, dois disparos de morteiros atingiram um oleoduto e provocaram um grande incêndio, interrompendo o fluxo de petróleo para a refinaria de Beiji; um alto funcionário da North Oil Co. disse que todo o fluxo de petróleo dos campos de Kirkuk foi interrompido. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para dezembro fecharam a US$ 60,32 por barril, em alta de US$ 1,08, ou 1,82%; a mínima foi em US$ 59,26 e a máxima em US$ 60,44. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para janeiro fecharam a US$ 60,44 por barril, em alta de US$ 0,41, ou 0,68%, com mínima em US$ 59,47 e máxima em US$ 60,59. As informações são da Dow Jones.