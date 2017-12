Petróleo tem alta em preparação para o fim de semana Os contratos futuros de petróleo fecharam em leve alta, tanto na New York Mercantile Exchange (Nymex) como na International Commodities Exchange (ICE), em Londres. Segundo operadores, os futuros de petróleo abriram em queda, dando continuidade ao movimento iniciado na quarta-feira, em reação ao crescimento dos estoques norte-americanos de gasolina na semana passada. No começo da tarde, porém, o mercado reverteu a direção, com alguns participantes cobrindo posições antes do fim de semana. "Ninguém quer ir para casa com qualquer tipo de exposição. Se é para manter alguma exposição, é melhor estar 'comprado' do que 'vendido'", comentou o vice-presidente da Fimat USA, Mike Fitzpatrick. Para ele, as preocupações geopolíticas, em especial o impasse entre EUA e Irã sobre a questão nuclear, continuam no foco das atenções dos participantes do mercado. Na Nymex, os contratos de petróleo para junho fecharam a US$ 70,19 por barril, em alta de US$ 0,25; a mínima foi em US$ 69,70 e a máxima em US$ 70,70. Na ICE, os contratos do petróleo do tipo Brent para junho fecharam a US$ 70,95 por barril, em alta de US$ 0,66, com mínima em US$ 70,14 e máxima em US$ 71,46. As informações são da Dow Jones.