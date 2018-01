Petróleo tem forte alta com previsão de recuperação nos preços

Os preços do petróleo registraram forte alta nesta sessão, diante da expectativa de queda na produção da commodity, que ajudaria a reduzir o descompasso entre oferta e demanda.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo para março subiu US$ 1,84 (6,20%) em seu último dia de negociação, para US$ 31,48 por barril. O contrato mais ativo, para abril, avançou 5,16% (US$ 1,64), para US$ 33,39 por barril.

Na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para abril fechou em alta de 5,09% (US$ 1,68%0, a US$ 34,69 por barril.

A Agência Internacional de Energia (AIE) informou hoje que espera que a produção de óleo de xisto nos EUA caia 600 mil barris/dia em 2016 e outros 200 mil barris/dia em 2017. A agência ainda prevê que o equilíbrio entre oferta e demanda se dará em 2017.

Na sexta-feira a Baker Hughes informou que o número de plataformas e poços em operação nos EUA baixou para 413, 26 a menos que na semana anterior.

O mercado ainda acompanha as negociações entre grandes exportadores de petróleo sobre um possível congelamento da produção. Hoje, o secretário geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), disse que o congelamento da produção poderá ser o "primeiro passo" e outras medidas poderão vir no futuro. Entretanto, ele observou que um aumento significativo nos preços poderia permitir aos EUA elevar a produção, mantendo o mercado com oferta excessiva. (Com informações da Dow Jones Newswires).