Petróleo tem forte alta; mercado teme ataques na Nigéria Os futuros do petróleo operam sustentados pela perspectiva de mais ataques às instalações de petróleo das companhias estrangeiras na Nigéria e expectativa de anúncio de corte na produção dos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) no dia 14. O Movimento de Emancipação do Delta do Níger assumiu ontem à noite a responsabilidade do seqüestro de três italianos e um libanês dos terminais de exportação de petróleo administrados pela subsidiária da Eni Spa. Eles alertaram que outros ataques poderão ocorrer nos próximos dias. Às 14h16 (de Brasília), o contrato de janeiro negociado na Nymex eletrônica subia 1,73%, para US$ 63,56 o barril. Na plataforma ICE, de Londres, o contrato de mesmo vencimento operava em alta de 2,08%, para US$ 63,88 o barril. "Os ataques na Nigéria não afetaram o abastecimento, mas a violência e a perspectiva de novas ofensivas sustentam os preços", disse o analista Phil Flynn, da Alaron Trading Corp. Na reunião de quinta-feira que vem, a Opep pode decidir um novo corte em sua produção, depois da redução de 1,2 milhão de barris ao dia definida em outubro. A Arábia Saudita, maior produtor no grupo, defende a implementação de um novo corte. Mas a produção menor não é consenso entre os países-membros e os analistas também demonstram incerteza sobre o resultado do encontro. O mercado é sustentado ainda por um corte na programação para janeiro de abastecimento no Mar do Norte, para 4,3 milhões de barris, de 8,3 milhões de barris em dezembro. Ainda, a Universidade do Estado do Colorado divulgou sua previsão para a temporada 2007 de furacões, estimando atividade "acima da média", com 14 tempestades tropicais, entre as quais sete furacões, três deles de grande proporção. A temporada começa em junho e vai até 30 de novembro. As informações são da Dow Jones.