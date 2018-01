Petróleo tem leve alta antes de dados de estoques Os futuros do petróleo operam em leve alta, com os participantes do mercado aguardando os dados dos estoques norte-americanos, que serão divulgados às 11h30 (de Brasília), e a reunião dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de amanhã. Segundo operadores, os preços do petróleo devem ficar estáveis antes dos dados do Departamento de Energia dos Estados Unidos. "Nós parecemos estar num beco sem saída no momento, eu não consigo ver os preços movendo-se fortemente em nenhuma direção", disse um operador. Os participantes do mercado de petróleo também aguardam a reunião de amanhã da Opep em Viena. E acreditam que os membros do grupo irão manter inalterada sua política de produção. O chefe executivo da National Oil Co. Da Líbia, Shokri Ghanem, disse hoje que a Opep deve aumentar sua produção em algum momento deste ano se houver uma carência de oferta no mercado, mas não deu indicações de que o grupo possa fazer alguma mudança na reunião de amanhã. Às 9h36 (de Brasília), o contrato do WTI para abril negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) subia 0,03%, para US$ 58,17 por barril. Na ICE, o contrato do Brent para abril tinha alta de 0,16%, para US$ 61,00 por barril. As informações são da Dow Jones.