Petróleo tem leve alta, mas rumo do dia está indefinido Os contratos futuros de petróleo registram leve alta de preços esta manhã, mas não conseguiram definir uma direção firme até agora. A alta de preços da gasolina está chamando a atenção dos investidores, porém, e as expectativas do mercado sugerem novos ganhos nos preços do petróleo na sessão de hoje. Por outro lado, o mercado continua cauteloso com o potencial de recuperação dos níveis dos estoques norte-americanos na semana que vem, enquanto os mercados acionários globais continuam a ser monitorados de perto. "O mercado de petróleo ainda parece estar com os fundamentos fortes, mas não descarto a possibilidade de um pouco de realização de lucros antes do fim de semana, uma vez que nós não conseguimos ultrapassar as máximas", afirmou um operador. "Mas eu não espero perdas muito grandes, com o aumento da demanda da gasolina e a contínua tensão no Irã", acrescentou. Às 9h50 (de Brasília), o contrato do petróleo WTI negociado no pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York subia US$ 0,07 (0,11%), para US$ 61,71 por barril. O contrato do petróleo Brent negociado na bolsa eletrônico ICE, de Londres, ganhava US$ 0,16 (0,26%) e era negociado a US$ 62,49 por barril. As informações são da Dow Jones.