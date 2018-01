Petróleo tem leve ganho em Londres e Nova York Os contratos futuros de petróleo têm leve alta, com investidores ajustando os preços depois dos fortes ganhos de ontem. Operadores acreditam que o mercado deverá firmar-se em terreno positivo ao longo do dia. "O mercado parecia não estar pronto para ultrapassar o nível de resistência durante a madrugada, mas os investidores otimistas podem ter uma oportunidade de fazer isso durante o pregão", disse Peter Beutel, da Cameron Hanover. Segundo outro operador, o contrato do petróleo tipo Brent para abril negociado na ICE londrina também pode subir nesta quinta-feira. "Hoje haverá provavelmente tentativa de se chegar ao nível de US$ 63 por barril", afirmou. No entanto, as vendas especulativas por investidores com posições de longo prazo procurando realizar lucro restringiram novos ganhos nos preços, afirmou um especialista, para quem os dados dos estoques norte-americanos divulgados ontem continuam a influenciar o mercado. "Está calmo e está havendo um pouco de realização de lucros. Não há aceleração nesta manhã", disse. Às 10h15 (de Brasília), o contrato do WTI negociado na plataforma eletrônica da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) estava em alta de 0,21% em US$ 61,95 o barril. O contrato do Brent negociado na ICE avançava 0,08% para US$ 62,55. As informações são da Dow Jones.