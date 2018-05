Petróleo tem leve queda com dados da inflação na China

A média das previsões dos 18 economistas consultados pela Dow Jones era de uma alta de 2,5%, mas o resultado do CPI não foi suficiente para preocupar os formuladores de políticas públicas chinesas e levá-los a tentar estimular a economia da China que perde força.

Mas a turbulência no Egito continua a fornecer certo apoio para os preços do petróleo devido a temores de distúrbios de oferta, disse Nihon Unicom, analista da Hiroyuki Kikukawa. O Canal de Suez, principal ponto de transporte de petróleo, está localizado no País.

Às 7h30 (de Brasília), o contrato do petróleo Brent para agosto recuava 0,15%, para US$ 107,27 o barril, na plataforma ICE, em Londres. O contrato do petróleo negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) para agosto cedia 0,11%, para 103,03 o barril. Fonte: Dow Jones Newswires.