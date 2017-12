Petróleo tem queda; barril sai a US$ 73,25 A cotação do barril de petróleo chegou a subir hoje, mas o mercado passou a realizar lucros e opera em queda. Às 11h31, o preço do contrato futuro para entrega em junho, o contrato mais curto e líquido negociado nos Estados Unidos, era cotado a US$ 73,25 no pregão viva-voz, com perda de 0,44% em relação a ontem. Neste horário, haviam sido negociados 791 contratos para este vencimento. Hoje a Líbia anunciou que irá ampliar sua produção de petróleo antes do planejado. Shokri Ghanem, até recentemente o primeiro ministro do país, mas que agora é executivo da National Oil Co disse que o país tem potencial de novas descobertas e produzir mais petróleo. Durante entrevista a jornalistas no 10º Fórum Internacional de Energia, em Qatar, ele acrescentou que o país pretende atingir o patamar de 2 milhões de barris de petróleo rapidamente, certamente bem antes de 2010, que era o previsto. Atualmente o país produz 1,7 milhão de barris por dia.