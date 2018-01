Petróleo termina em alta após queda dos estoques Os contratos futuros de petróleo subiram pelo terceiro dia consecutivo e fecharam acima dos US$ 62 por barril na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). O mercado reagiu a uma inesperada redução no nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto na semana passada e a previsões de frio intenso na Costa leste dos EUA durante o fim de semana. No fim da manhã, o Departamento de Energia dos EUA (DoE) informou que houve uma redução de 300 mil barris nos estoques norte-americanos de petróleo bruto na semana passada; os estoques de gasolina e os de derivados (que incluem óleo diesel e óleo combustível para aquecimento de prédios) também sofreram reduções. "O informe foi um pouco mais favorável aos preços do que as pessoas previam; houve reduções nos estoques, quando se previa um crescimento, e os dados da demanda vieram bastante fortes", comentou o diretor de estratégia para commodities do Societé Générale em Nova York, Mike Guido. Para ele, "se chegarmos aos US$ 63,50 por barril, haverá um movimento bastante maior de cobertura de posições". Já o analista Bill O'Grady, da AG Edwards, disse que o crescimento na taxa de utilização da capacidade das refinarias foi o indicador que mais impacto teve nos preços, porque mostrou um aumento na demanda por petróleo bruto e indica que haverá mais reduções nos estoques. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para janeiro fecharam a US$ 62,46 por barril, em alta de US$ 1,47, ou 2,41%; a mínima foi em US$ 60,95 e a máxima em US$ 62,54. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para janeiro fecharam a US$ 63,07 por barril, em alta de US$ 1,86, ou 3,04%, com mínima em US$ 61,20 e máxima em US$ 63,16. As informações são da Dow Jones.