Petróleo termina em alta pelo 5º dia consecutivo Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta pelo quinto dia consecutivo na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). É a primeira vez desde o começo de julho que os futuros do petróleo sobem por cinco dias consecutivos. Na Nymex, os contratos para o mês seguinte fecharam no nível mais alto desde 18 de setembro. Operadores atribuíram a alta à convicção crescente do mercado de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) vai reduzir sua produção novamente na reunião do dia 14. Ao chegar ao Cairo para a reunião da Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, o ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi, disse que os altos estoques norte-americanos deixaram o mercado "significativamente desequilibrado". Indagado sobre o que seria necessário para trazer equilíbrio ao mercado, Naimi limitou-se a dizer: "Tirar 100 milhões de barris"; ele não entrou em detalhes. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para janeiro fecharam a US$ 63,43 por barril, em alta de US$ 0,30, ou 0,48%; a mínima foi em US$ 62,24 e a máxima em US$ 63,58. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para janeiro fecharam a US$ 64,62 por barril, em alta de US$ 0,36, ou 0,56%, com mínima em US$ 63,35 e máxima em US$ 64,83. As informações são da Dow Jones.