Petróleo termina o dia em alta com tensão no Irã Os contratos futuros de petróleo fecharam em leve alta, mas abaixo de US$ 66 o barril, depois que o enviado iraniano disse que Teerã quer resolver diplomaticamente o impasse com o Reino Unido. O mercado de petróleo vem acompanhando nervosamente o caso desde 23 de março, quando o Irã capturou 15 marinheiros britânicos, afirmando que eles entraram em águas territoriais do Irã perto do Golfo Pérsico. O Reino Unido disse que os marinheiros, que estavam numa missão contra contrabando, se encontravam em águas iraquianas e que o Irã errou ao interceptá-los. Os operadores temem uma escalada na tensão, lembrando que o Irã fica diante do estreito de Hormuz, principal passagem no Golfo, pelo qual transita cerca de 20% da oferta global de petróleo. Embora haja capacidade ociosa suficiente e os estoques de emergência para consumo possam cobrir potenciais perdas das exportações do petróleo do Irã, de cerca de 2,5 milhões de barris por dia, os mesmos não seriam suficientes para cobrir perdas da oferta do Golfo Pérsico, se o Irã bloqueasse o canal. O petróleo para maio negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) subiu bem acima de US$ 66,00 o barril hoje, enquanto na ICE londrina o óleo do tipo Brent chegou a US$ 69,00, depois que a Casa Branca disse que estava averiguando informações de que um cidadão norte-americano está desaparecido no Irã. Mas, no fim do dia, os preços cederam quando o principal negociador internacional do Irã, Ali Larijani, disse que Teerã quer resolver a crise diplomaticamente e que não há necessidade de julgar os marinheiros. Na Nymex, o petróleo para maio subiu US$ 0,07, ou 0,11%, para fechar em US$ 65,94 por barril. Na ICE, o contrato de maio do Brent fechou em alta de US$ 0,55, ou 0,81%, em US$ 68,65 o barril. As informações são da agência Dow Jones.