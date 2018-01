Petróleo termina o dia em baixa com temperaturas amenas Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). Os contratos de óleo combustível para calefação sofreram queda forte, em reação a previsões de temperaturas amenas na região Nordeste dos EUA. Também cresceu a expectativa em relação à reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) marcada para esta quinta-feira, na qual o cartel dos exportadores decidirá se reduz sua produção ou não. O secretário-geral da Opep, Mohammed Barkindo, disse hoje que é cedo demais para falar em reduzir a produção e que é necessário estudar mais os dados. Por sua vez, o Serviço Nacional do Tempo dos EUA divulgou a previsão de que as temperaturas no Nordeste dos EUA ficarão acima das médias entre os dias 16 e 24 de dezembro. "Pode-se atribuir a queda nos preços às temperaturas mais altas ou às declarações de Barkindo, mas houve pouca atividade no mercado, e o que o mercado realmente está esperando é por mais notícias antes da reunião da Opep", comentou o analista Phil Flynn, da Alaron Trading. Para o analista Tim Evans, do Citigroup, "temperaturas amenas dominando os mapas meteorológicos pelas próximas semanas são algo a pressionar os preços, assim como as especulações de que a Opep poderá adiar uma nova redução na produção". Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para janeiro fecharam a US$ 61,22 por barril, em queda de US$ 0,81, ou 1,31%; a mínima foi em US$ 61,05 e a máxima em US$ 62,25. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para janeiro fecharam a US$ 61,84 por barril, em queda de US$ 0,36, ou 0,58%, com mínima em US$ 61,71 e máxima em US$ 62,64. As informações são da Dow Jones.