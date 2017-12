Petróleo termina o dia em queda em Londres Os contratos futuros de petróleo Brent fecharam em leve baixa em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, em meio a uma fraca atividade com a ausência das transações na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), fechada em observação ao feriado do Dia da Independência dos EUA. Os contratos de petróleo Brent para agosto fecharam a US$ 73,39 o barril, queda de US$ 0,12. A mínima foi de US$ 73,18 e a máxima de US$ 73,99. As informações são da Dow Jones.