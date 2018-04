Petróleo vira e cai após dados sobre estoques dos EUA O petróleo, que começou o dia negociado em alta na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), inverteu a tendência e passou a cair após a divulgação dos dados sobre os estoques norte-americanos do produto e seus derivados. Às 11h48, o petróleo tinha queda de 0,31%, a US$ 58,50 o barril. A valorização verificada nos primeiros negócios ocorreu depois de o Kuwait sinalizar que está pronto para cortar a produção se os preços continuarem caindo. Mas os preços voltaram a cair depois de o Departamento de Energia divulgar que o nível dos estoques de petróleo e derivados está mais elevado do que o previsto. Às 12h06, o contrato futuro de petróleo com entrega em dezembro, o vencimento mais próximo, era cotado a US$ 59,25, com perda de 1,33% em Nova York.