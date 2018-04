Petróleo vira e sobe, digerindo notícias de ontem Os preços dos contratos futuros do petróleo sobem, invertendo direção de queda da abertura do dia, com investidores digerindo os números sobre os estoques norte-americanos de ontem e o fim do impasse entre o Irã e o Reino Unido. Os 15 soldados britânicos que estavam detidos há mais de duas semanas no Irã já chegaram a Londres. Em destaque no relatório de ontem do Departamento de Energia dos EUA estiveram a alta de 4,3 milhões de barris nos estoques de petróleo, para acima do aumento de 1,7 milhão previsto; e a profunda queda de 5 milhões de barris nos estoques de gasolina, contra previsão de queda de apenas 1 milhão. A retração nos estoques de gasolina alerta investidores para os riscos relacionados a oferta durante o pico de consumo nos EUA, que acontece no verão do Hemisfério Norte. Às 10h20 (de Brasília), o contrato de maio do petróleo negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) subia 0,65% para US$ 64,80 o barril. Na plataforma eletrônica ICE, de Londres, o contrato de mesmo vencimento avançava 0,10% para US$ 68,47 o barril. Analistas já vinham advertindo desde o começo do dia que, além da retração nos estoques da gasolina, há outros motivos de sustentação dos preços. Entre eles, a temporada de furacões que se avizinha e pode colocar em risco as instalações das refinarias situadas na costa norte-americana ou próximo dela no Golfo do México. Os analistas dizem também que o encerramento do episódio da prisão dos marinheiros britânicos não elimina a tensão geopolítica, uma vez que a disputa nuclear do Irã com o Ocidente não foi concluída. As informações são da Dow Jones.