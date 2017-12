Petróleo vira e sobe forte O petróleo abandonou a queda que registrava desde a manhã e subia forte perto do fechamento, reagindo a uma ofensiva militar liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque. Às 16h32, o contrato negociado na Nymex era cotado em alta de 2,06%, a US$ 63,45 o barril. No mercado de ações, o Nasdaq, que subia, passou a cair 0,05%, enquanto o Dow Jones ganhava 0,43%. Os índices são ajudados pelo índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos bem comportado divulgado esta manhã. A alta de apenas 0,1% em fevereiro, depois do salto de 0,7% em janeiro, e o aumento de 0,1% do núcleo do índice, abaixo da previsão de +0,2%, acalmaram algumas preocupações com a inflação. O resultado disso foi a queda do juro de 10 anos (T-Note) do Tesouro norte-americano (às 16h32 estava em 4,6414%) e a conseqüente alta das ações. O indicador também derruba o dólar, que era negociado em baixa de 0,46%, a 116,86 ienes. O euro subia 0,89%, para US$ 1,2178. As informações são da Dow Jones.