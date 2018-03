Petróleo vira o sinal e cai a US$ 51,80 em Nova York O mercado de petróleo inverteu o sinal e passou a recuar nesta tarde, tanto em Londres quanto em Nova York, devolvendo parte dos ganhos registrados na sexta-feira. Por volta das 16h20 (de Brasília), o contrato de petróleo com vencimento em fevereiro negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) operava na cotação mínima do dia, a US$ 51,80 o barril, em baixa de 0,37%. Na ICE Futures, em Londres, o contrato com vencimento em março cedia 1,20%, a US$ 52,80.