Petróleo volta a cair abaixo de US$ 53 em Londres Os contratos futuros de petróleo voltaram a oscilar em território negativo, para abaixo de US$ 53,00 por barril, com as compras iniciais se dissipando e sendo substituídas por leves vendas especulativas, disse um operador. "Ainda há pessoas que querem, ou precisam, tirar vantagem de qualquer alta que possam", disse uma fonte. Contudo, os compradores devem voltar ao mercado amanhã, na reabertura do mercado norte-americano com o potencial de um encontro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e temperaturas mais frias nos EUA oferecendo algum suporte aos preços. Hoje os mercados não abriram em Nova York por conta do feriado do Dia de Martin Luther King Jr. Às 14h30 (de Brasília), no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para fevereiro estavam a US$ 52,81 por barril, em baixa de US$ 0,14, ou 0,26%, de uma máxima no dia a US$ 53,62. As informações são da Dow Jones.