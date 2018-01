Petróleo volta a cair; retomada da produção da Nigéria pesa Os contratos futuros de petróleo na ICE, em Londres, estão em queda esta manhã. O interesse de compra verificado no fim da sessão anterior desapareceu e as notícias da retomada de parte da produção da Agip na Nigéria ajudam a pressionar os preços. Por volta das 10h50 (de Brasília), o contrato para janeiro do Brent estava em queda de 0,47% a US$ 58,71 o barril. O mesmo contrato recuava 0,59% para US$ 58,62 na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). O contrato do gasóleo para entrega em dezembro recuava US$ 4,50 para US$ 524,50 a tonelada na ICE, enquanto a gasolina para dezembro na Nymex recuava 111 pontos para US$ 1,53 o galão. Operadores disseram que a fraqueza inicial é resultado da reavaliação de posições vendidas - de investidores que apostam na queda do mercado - nesta segunda-feira, depois da recuperação no fim da sessão na sexta-feira. "Houve alguma compra para proteção na tarde de sexta-feira e acredito que alguns vendidos que haviam coberto posições estão vendendo de novo", disse um operador. As notícias de que a ENI, controladora da Agip, espera a produção de 50 mil barris por dia de sua unidade na Nigéria seja retomada "em breve" pesou sobre os preços. A unidade foi ocupada no último dia 6 por um grupo de militantes que pedem compensação pelos vazamentos ocorridos num gasoduto da Agip em março e julho. Apesar desta pressão inicial e do contínuo ceticismo sobre a capacidade de a Opep conseguir a redução de 1,2 milhão de barris por dia, há potencial de recuperação dos preços a partir dos níveis atuais, segundo os analistas. As informações são da agência Dow Jones.