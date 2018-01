Petróleo volta a superar US$ 60 o barril em Nova York O contrato futuro do petróleo Brent para dezembro volta a subir e é negociado em alta de 0,23%, a US$ 59,89 por barril às 10h55, na ICE Futures Exchange, em Londres, após não conseguir aprofundar a queda abaixo do nível de resistência psicológica de US$ 60 o barril. Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex eletrônica), o contrato do petróleo para entrega em dezembro também virou e subia 0,05%, para US$ 60,05 por barril. Um dos motivos da alta foi o comentário da Arábia Saudita em defesa de um novo corte da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). O ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi, disse que há uma possibilidade alta de a Opep tomar novas medidas para reequilibrar o mercado. As informações são da Dow Jones.